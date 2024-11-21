【ネープルズ（米フロリダ州）時事】米女子ゴルフの年間ポイントランキング上位６０人で争う今季最終戦、ＣＭＥツアー選手権は２１日にフロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ（パー７２）で開幕する。優勝賞金は女子ゴルフ史上最高額の４００万ドル（約６億２０００万円）。日本勢はポイントランク４位で最上位の古江彩佳ら４人がエントリーし、年間女王の座を目指す。７月のアムンディ・エビアン選手権でメジャー大会初制覇を