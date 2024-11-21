マジック戦でボールを操るハッスルの河村＝サウスヘイブン（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBA下部のGリーグで20日、ハッスルの河村勇輝は本拠地ミシシッピ州サウスヘイブンでのマジック戦に先発し、31分19秒のプレーで15得点、16アシストと2部門で2桁の「ダブルダブル」を達成した。チームは123―118で勝った。（共同）