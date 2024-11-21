2024年11月20日、恵庭市のゴミステーションで火事がありました。火事があったのは恵庭市柏木町5丁目のアパートの備え付けのゴミステーションです。20日午後10時ごろ、付近の住民から「ゴミステーションが燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ15分後に消し止められました。警察は不審火の可能性もあるとみて捜査しています。