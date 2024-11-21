21日の日経平均株価は、前営業日比53銭高の3万8352円87銭で寄りつきました。21日の予想レンジは、日経平均株価は3万8200円〜3万8500円、為替はドル／円＝154円80銭〜155円80銭。注目ポイントは「米長期金利」。注目業種は「電気機器」。今後の見通しは「企業間格差」。岡三証券の小川佳紀さんが解説します。（詳しくは動画で）