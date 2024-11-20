itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ2コーデ-itSnap-！」第338弾♡今週もトレンドたっぷりのおしゃれコーデが登場！クラシカルなショートコートに、大人っぽさ香るロングコート。どちらも今すぐ参考にしたい♡ブランドや価格など参考にしてね！ 11／13(水)公開：モデル、ペットショップスタッフ・白戸遥サン／22歳 (160cm)