1年中手に入りやすい「大根」は、煮物やサラダ、みそ汁や炒め物など大活躍しますよね。実はご飯泥棒が過ぎる”最強な白米のお供”にもなると、YouTubeチャンネル『くまの限界食堂』で紹介していましたよ。それが「ツナ大根なめろう」です。大根でなめろうですって！薬味たっぷりで冷めてもおいしくて、おつまみにもうってつけなのだとか。電子レンジで作れちゃうところもポイント高し。さっそく作ろう♪ 絶対お店で売ってない味