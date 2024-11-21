２１日の東京株式市場は売り買い拮抗、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５３銭高の３万８３５２円と反発。 前日の欧州株市場ではウクライナ情勢が緊張を高めていることが嫌気され主要国の株価が総じて軟調だった。米国株市場でもこのリスクオフの地合いを引き継いだが、ＮＹダウは取引終盤に急速に買いが入りプラス圏に浮上して着地。ナスダック総合株価指数も下げ幅を縮小し大引けは小幅な下げにとどまった。現地時間取