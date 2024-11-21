森保一監督が率いる日本代表は、北中米ワールドカップ・アジア最終予選のアウェー２連戦が行なわれた11月シリーズで、インドネシアに４−０、中国に３−１で連勝を収めた。 サッカー日本代表の公式アカウントは20日、会場に訪れたファン・サポーターの写真を添え、「『FIFAワールドカップ 26アジア最終予選（３次予選）』11月のアウェイ２連戦もそれぞれの場所からご声援ありがとうございました」と感謝を伝える。