福岡市の八角部屋宿舎を出る日本相撲協会の八角理事長＝21日午前大相撲の元横綱で人気解説者だった北の富士勝昭さんの死去が判明してから一夜明けた21日、九州場所開催中の角界関係者は深い悲しみに包まれた。本場所会場の福岡市博多区の福岡国際センターでは二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が取材に応じ「若い頃から解説で応援していただき、厳しいこともたくさん言われたが、ありがたかった」と故人をしのんだ。大関時代に2