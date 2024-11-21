歌舞伎俳優・中村芝翫（59）の妻で、女優の三田寛子（58）が、11月13日で27歳の誕生日を迎えた次男・福之助を祝福。家族で誕生日会を開いた様子を公開した。【映像】三田寛子の家族写真（複数カット）これまでにも、結婚式に参列した際の家族ショットや幼少期の息子たちとの思い出写真、歌舞伎公演終わりに撮影した息子とのオフショットなど、家族との生活の様子をInstagramで発信してきた三田。11月19日の更新では、「よう