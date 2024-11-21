東京都選挙管理委員会は21日、2023年分の政治資金収支報告書を公表した。小池百合子知事の資金管理団体「百成会」の23年の収入は1731万円で、前年より2180万円減。ほぼ全額が4月に開催した政治資金パーティー「小池百合子と『東京・多摩の魅力発信と持続可能な成長を進める』勉強会」の収入だった。支出総額は1526万円。人件費に981万円、パーティーの開催事業費に512万円を支出するなどしていた。知事を支援する政治団体「