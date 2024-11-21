 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字間違い探しクイズです。■気になる解答は… 「白」という漢字が紛れていました！ パッと見つけられましたか？ では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！