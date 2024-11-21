SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は…□に入る漢字は……「貸」でした！■解説上から読むと「賃貸（ちんたい）」左から読むと「恩貸（おんたい）」右に向かって読むと「貸借（たいしゃく）」下に向かって読むと「貸本（かしほん）」パッと思い浮かびましたか？では