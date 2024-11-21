「どのツラ下げて立候補したんだ！」異様な選挙戦という他なかった。斎藤元彦前知事（47）の失職に伴う兵庫県知事の出直し選挙の投開票が、11月17日に行われた。FRIDAY記者は、その前日から斎藤氏に密着。西宮市で行われた街頭演説では、会場には入りきらなかった聴衆が向かい側の道路や商業施設と駅を繋ぐ渡り廊下まで埋め尽くした。会場にいた50代の主婦は興奮気味にこうまくしたてた。「百条委員会や不信任決議の際、マスコミは