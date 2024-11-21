雑誌イラストやモバイルコンテンツ、企業広告など、幅広く活躍しており、LINEスタンプの「ピスケ & うさぎ」シリーズも人気を集めているイラストレーター・漫画家のカナヘイ。そんなカナヘイとのコラボ商品が【ダイソー】から発売。ファッション雑貨や文具など数多くのコラボグッズが発売される中、おすすめの4アイテムをピックアップしてお届けします。売り切れが予想されるので、早めにチェックして