米自動車大手フォード・モーターは20日、電気自動車（EV）などの販売不振を受け、欧州で2027年末までに約4千人の人員削減を計画していると発表した。ドイツの自動車組み立て工場に巨額投資して電動化への対応を進めてきたが、需要の低迷などで目算が狂った。【写真】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲンの工場閉鎖検討に抗議する従業員ら人員削減は主にドイツや英国が対象で、労働組合と協議を進める。フォードはドイツ西部の