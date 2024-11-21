Howard SchneiderAnn Saphir[シャーロッツビル（米バージニア州） ２０日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の高官２人が２０日、金融政策の方向性について相反する見解を示した。ボウマン理事はインフレが依然として懸念だと指摘し、クック理事はインフレ圧力が軟化し続けるとの自信を示した。両理事は別々に講演。１２月１７─１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイントの追加利下げを承認するか