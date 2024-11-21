【ワシントン時事】オースティン米国防長官は２０日、中国の董軍国防相に会談を提案したが、拒絶されたと述べた。訪問先のラオスで記者団に語った。米ＣＮＮテレビによると、米政府による台湾への武器売却に中国側が反発しているという。オースティン氏は会談見送りについて「残念だ。この（東南アジア）地域は大国同士の話し合いを強く望んでいる」と指摘した。対面会談が実現していれば、５月以来約半年ぶりとなるはずだった