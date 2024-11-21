日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2688（-10.5-0.39%） ホンダ1356（-8.5-0.62%） 三菱ＵＦＪ1814（-2-0.11%） みずほＦＧ3816（+18+0.47%） 三井住友ＦＧ3619（+4+0.11%） 東京海上5645（+14+0.25%） ＮＴＴ156（0.1+0.06%） ＫＤＤＩ5027（+43+0.86%） ソフトバンク193（-0.69-0.36%） 伊藤忠7696（-1-0.01%）