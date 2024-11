【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■主題歌はONE N’ ONLYの新曲「Map of The Mind」に決定! 2025年に2作連続で公開される映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』から、新キャスト4名と、<序奏><終奏>それぞれのメインビジュアル、そして衝撃の本予告が一挙解禁された。 また、主題歌はONE N’ ONLYの新曲「Map of The Mind」に決定し、今回の本予告で初披露となる。さらに、場面写真6点と新キャスト