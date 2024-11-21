卓球の「WTTファイナルズ福岡2024」は20日、福岡県の北九州市立総合体育館にて女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング5位の早田ひな（日本生命）は同17位のベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）と対戦。ゲームカウント1ー3で敗れた。 ■左腕の負傷から復帰 パリ五輪で左腕に負傷を負った早田は、10月の「ITTFアジア卓球選手権2024」で再び同じ箇所を痛めシングルスを棄権。その後の大会を欠場し、地元