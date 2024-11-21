Image: PlayStation Blog PS Portal（PlayStation Portalリモートプレーヤー）はちょうど1歳になりました。家庭用ゲーム機を持ち運べる端末で遊べることを目指したPS Portalが、さらに進化を遂げるとPlayStation Blogにて発表されました。オーディオに関するアップデートともに、大注目のクラウドストリーミングのβ版リリースが発表されました。どんな機能で、何がすごいのかクラウドストリ