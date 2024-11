俳優の汐谷友希、簡秀吉、小南光司、西山潤が、2025年2月14日と3月14日に2作連続で公開される映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』に出演することが21日、発表された。「序奏」「終奏」それぞれのメインビジュアル、本予告も公開され、主題歌はONE N’ ONLYの新曲「Map of The Mind」に決定した。【写真】ONE N’ ONLY&BUDDiiSも!キャラクター写真前作となる23年3月に劇場公開された映画『バトルキング!!-We