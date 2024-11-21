◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」（２０日、東京・品川プリンスホテルステラボール）観衆７１５全日本プロレスの世界タッグ王者「斉藤ブラザース」の斉藤ジュン＆レイが「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」で全勝街道を猛進している。史上初の世界タッグ王者での全勝優勝。斉藤ブラザーズは大会前に目標を掲げた。この決意をさらに強固とすべく弟のレイは１６日の仙台大会で行動に出た。アジア