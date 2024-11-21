Davide Barbuscia[ニューヨーク ２０日 ロイター] - 米債券運用大手パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（ＰＩＭＣＯ）は、米経済に対する楽観的な見通しを背景に株式やその他のリスク資産を選好している。ただ、米国のトランプ新政権が物価高を招く政策を実施する可能性があるため、インフレ対策も検討している。トランプ政権の財政・貿易政策によるインフレリスクを警戒し、米国債のインフレ連動債（