「泡の出る入浴剤で楽しく遊んでた子どもが声をかけてくれたから見に行ったんだけど、メッセージとは全く合わないホラーな感じの仕上がりだった…」【写真】まさか血文字！？ 実は嬉しいメッセージでした９歳の娘さんと、６歳の息子さんを育てているとっとさん（@totto_ikukyu）。お風呂場にて驚きの光景を目撃したというX（旧Twitter）のポストが話題になりました。とっとさんによると、お風呂に入っていた９歳の娘さんから声をか