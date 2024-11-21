中国とベトナムの国境に位置する雲南省文山チワン族ミャオ族自治州麻栗坡県の中国八布-ベトナム義順道路と中国楊万-ベトナム百徳道路が17日、一般市民に一時的に開放された。新華網が伝えた。この2本の国境道路は両国の国境に住む人々にとって重要な国境陸路であり、一時的に開放されたことで往来が促され、中国文山自治州とベトナムとの交流・協力がいっそう推進され、多方面のウィンウィン発展を実現し、伝統的な友好関係が強化