サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は20日、各地で1次リーグ第4戦が行われ、A組でローマ（イタリア）の熊谷紗希と南萌華はリヨン（フランス）戦にフル出場した。チームは1―4で敗れ、2勝2敗となった。（共同）