『縁の下の力持ち』という言葉がある。保管・搬送機器やシステムを提供する”マテハン（マテリアルハンドリング）”の仕事がまさにそうだ。人手不足が深刻化し、少子化・高齢化が進む中で、産業界の生産性をどう上げていくかという社会課題解決に「真正面から取り組んでいきたい」とダイフク社長の下代博氏。自動車や半導体メーカーの工場や物流倉庫での保管・搬送機器やシステムを提供するマテハン業界で世界首位級企