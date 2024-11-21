【英国】 公共部門ネット負債（10月）16:00 予想138.0億ポンド前回166.0億ポンド（公共部門ネット負債) 【香港】 消費者物価指数（CPI）（10月）17:30 予想1.8%前回2.2%（前年比) 【トルコ】 中銀政策金利（11月）20:00 予想50.0%前回50.0%（トルコ中銀政策金利) 【カナダ】 鉱工業製品価格（10月）22:30 予想N/A前回-0.6%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回-3.1%（原材