国会議員に毎月100万円支給される「旧文通費」を巡り、与野党は使い道の公開などの法改正を年内にも行うことを視野に議論を始めました。【映像】村井英樹座長のコメント「使途公開、残金返納などについて、年内に歳費法の改正など一定の結論を得るべく努力をしていきたい」（自民党・村井英樹座長）衆議院の議院運営委員会は与野党による新たな協議会を立ち上げ、20日、初会合を開きました。自民党や立憲民主党、日本維新の会