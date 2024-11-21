神奈川県厚木市の保育園で、運営している法人からのパワハラなどを理由に園長や保育士など40人以上が退職したことをめぐり、保育士がストライキを行い、正常な保育園の運営などを訴えました。【映像】会見で訴える保育士たち長崎県の「社会福祉法人くじら」が運営する神奈川県内の「関口フェルマータ小規模保育園」などでは、法人側と園側とで運営をめぐる方針の違いがあり、2019年4月からこれまでに園長や保育士ら43人がパワ