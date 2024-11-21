＜11月20日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1827) ナカノフドー 東証スタンダード [ 592.0 | +0.68% ] (3415) Ｔ－ＢＡＳＥ 東証プライム [ 285.0 | -0.34% ] (3857) ラック 東証スタンダード [ 1,152.0 | -0.08% ] (7181) かんぽ生命 東証プライム [ 3,075.