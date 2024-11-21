＜11月20日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (1654) ｉＦブロサム 東証ETF [ 2,199.0 | 5,160 | 10 ] 02 (7831) ウイルコＨＤ 東証スタンダード [ 135.0 | 4,398,400 | 10,400 ] 03 (162A) ＡＩセレクト 東証ETN [ 10,160.0 | 602 | 2 ] 04 (1630)