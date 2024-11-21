＜11月20日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 45,600.0 | +1.04% ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 8,852.0 | +1.02% ] (1401) エムビーエス 東証グロース [ 775.0 | +0.91% ] (1436) グリーンエナ 東証グロース [ 2,055