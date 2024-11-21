＜11月20日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2321) ソフトフロン 東証グロース [ 83.0 | -3.48% ] (2722) アイケイＨＤ 東証スタンダード [ 379.0 | +1.33% ] (3077) ホリイフード 東証スタンダード [ 340.0 | +0.59% ] (3393) スタティアＨ 東証プライム