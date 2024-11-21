＜11月20日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1301) 極洋 東証プライム [ 3,980.0 | -1.24% ] (149A) シンカ 東証グロース [ 705.0 | +1.29% ] (1944) きんでん 東証プライム [ 3,075.0 | -0.35% ] (2229) カルビー 東証プライム [ 3,067.0 &#