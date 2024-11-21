＜11月20日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1671) ＷＴＩ原油 東証ETF [ 3,100.0 | +0.64% ] (1691) ＷＴガソリン 東証ETF [ 8,027.0 | +0.99% ] (1771) 日本乾溜工 福証 [ 839.0 | +1.57% ] (1861) 熊谷組 東証プライム [ 3,610.0 | -0.5