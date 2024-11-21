■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄 11月20日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、 フェイス(4295)で、乖離率は169.86％となりました。 20％を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。 注：同社は監理銘柄となっています。結果、売買に支障をきたす可能性があります。 【25日移動平均線乖離率ランキング】 順位 (銘柄コード) 銘柄