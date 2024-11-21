「BCNランキング」2024年11月11日〜17日の日次集計データによると、スマートフォンシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 14（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位iPhone 16 Pro（アップル）5位arrows We2（FCNT）6位Pixel 8a（Google）7位AQUOS wish4（シャープ）8位Pixel 9（Google）9位AQUOS sense9（シャープ）10位Redmi 12 5G（Xiaomi）iPhone 15