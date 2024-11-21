贅肉の付きやすい太ももをケアすることが脚痩せの大切なポイント。そこで習慣に採り入れたいのが、太ももの内側に集中アプローチできる簡単“開脚”ストレッチです。「開脚は苦手…」という方も少なくないと思いますが、タオルやクッションでサポートして行うので、手軽に取り組めます。開脚ストレッチ太もも内側に“すき間”を作るためにアプローチしたい「内転群筋（長内転筋、短内転筋、大内転筋、小内転筋、薄筋、恥骨筋など）