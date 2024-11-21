テレビ東京の冨田有紀アナウンサーが２１日までに自身のＳＮＳを更新。一足早い“サンタさん”衣装を披露した。インスタグラムに「今晩は冷えますねふかふかのお布団に入る瞬間、寒ければ寒いほど幸せ」とつづった冨田アナ。白のブラウスとチェックのボトムスを合わせたコーデでサンタクロースの帽子を被り、トナカイのぬいぐるみを手にしたショットを披露。クリスマスツリーの絵文字と共に「＃早くも収録でサンタさんに」と