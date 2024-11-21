ガバッと1枚で着られて即シャレ見えが叶うワンピースが欲しい！ そんな大人女子に、今回は【ユニクロ】から「新作ワンピ」をご紹介します。オーバーなタートルネックがトレンド感を与えてくれる1着や、大胆な柄によって着映えを狙える1着など、大人コーデに一癖をプラスするニットワンピースがずらり。手間要らずでコーデが完成するので、毎日忙しさに追われているという大人女子必見で