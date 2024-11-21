アラフォーでバリキャリの女性たちの婚活の行方――（写真：y.uemura／PIXTA）「上方婚」「下方婚」という言葉をご存知だろうか。「上方婚」は社会的地位、収入、学歴などのステータスが自分より高い相手と結婚すること。対して「下方婚」は社会的地位、収入、学歴などのステータスが自分より低い相手と結婚することだ。仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者に焦点を当てて、テーマ別にリアルな声をお届けする連載。今回は、