セーブ制度導入50年〜プロ野球ブルペン史権藤博が明かす１イニング限定の守護神が誕生するまで（後編）前編：権藤博は近鉄の投手コーチ時代に監督の仰木彬と対立はこちら＞＞1997年、権藤博は横浜（現・DeNA）のバッテリーチーフコーチに就任した。当時の監督である大矢明彦は、バッテリーコーチから昇格して２年目。現役時代は長くヤクルトの正捕手を務めて優勝経験もあり、93年からのコーチ時代には谷繁元信を一人前の捕手に育