セーブ制度導入50年〜プロ野球ブルペン史権藤博が明かす１イニング限定の守護神が誕生するまで（前編）「大魔神」と呼ばれた1998年の佐々木主浩は、抑えというよりチームの柱だった──。当時のセットアッパー"ヒゲ魔神"こと五十嵐英樹は、そう回想した。野手も含めたチーム全体に「佐々木さんにつなげ」という思いがあり、球団38年ぶりの優勝、日本一が達成されたという。では、その横浜（現・DeNA）を率いた監督の権藤博は、抑