ウクライナ戦争に派兵された北朝鮮軍がロシア現地空輸旅団と海兵隊に配属され、このうち一部はクルスク戦線に投入されたと韓国の趙太庸（チョ・テヨン）国家情報院長が２０日、国会情報委員会に出席して報告した。情報委員会与野党幹事である李成権（イ・ソングォン）議員（国民の力）と朴善源（パク・ソンウォン）議員（共に民主党）はこの日の会議後に記者団と会って「第１１軍団（暴風軍団）が中心となった派兵軍約１万１０００