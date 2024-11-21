イクサガミ人（今村翔吾、講談社文庫）透明な螺旋（東野圭吾、文春文庫）死神と天使の円舞曲（知念実希人、光文社文庫）新本所おけら長屋〈２〉（畠山健二、祥伝社文庫）すべての、白いものたちの（ハン ガン、河出文庫）香君〈３〉遥かな道（上橋菜穂子、文春文庫）うたかたモザイク（一穂ミチ、講談社文庫）赤と青のガウン―オックスフォード留学記（彬子女王、ＰＨＰ文庫）石礫機捜２３５（今野敏、光文社文庫）幸せな家