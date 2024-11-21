3世代目新型「ティグアン」フォルクスワーゲンは、今年9月から予約注文を受け付けていた、7年ぶりのフルモデルチェンジとなる3世代目新型「ティグアン」のメーカー希望小売価格を決定し、販売を開始した。【画像】最新「ティグアン」をみる全69枚「ティグアン」は2007年の初代モデル導入以来、全世界で760万台以上の販売を達成し、2019年以降はフォルクスワーゲン・グループ全体のモデルラインナップの中でも、高い評価を得るベ