先日、「ヤンチャで手に負えない」という理由で、購入後3日で飼育放棄された生後2ヶ月のゴールデンレトリバーの子犬がX（旧Twitter）で話題になった。【写真】子犬の頃、イタズラを満喫し「やってやったぜ」のお顔を見る大型犬の子犬が好奇心旺盛でパワフルなことは、「大型犬」を迎えるなら当然理解し、覚悟しておくべきことだ。なぜ「買う／飼う」前にその犬の特性をきちんと知っておかないのか？「こういったケースが増えてい